Film-Bild aus "Happy landing" Ethel Merman and the Raymond Scott Quintet, 1938

Film-Bild aus "Happy landing" Ethel Merman and the Raymond Scott Quintet, 1938 Bild © picture alliance / Everett Collection | ©20thCentFox/Courtesy Everett Collection

Raymond Scott & The Secret 7: The Unexpected, Hallmark 716652 | Raymond Scott & His Orchestra: Toonerville Trolley 1940-1944, Jasmine Records JASMCD 2605

Dies ist die Faschingsausgabe unserer Sendung und die Eingeweihten wissen, dass man da auf die eine oder andere Überraschung gefasst sein muss. Heute ganz besonders, denn wir bringen u.a. Ausschnitte aus der LP "The Unexpected", zu deutsch: "Das Unerwartete", die der amerikanische Komponist Raymond Scott im Jahr 1959 aufgenommen hat.

Musik: Matthias Spindler | Moderation: Jesko von Schwichow

Sendung: hr2-kultur, "Jazz Classics", 12.02.2021, 22:30 Uhr