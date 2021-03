Konzerte und Produktionen u.a. mit: “Echoes Of Ellington“ Part 2

Konzerte und Produktionen u.a. mit: “Echoes Of Ellington“ Part 2 | hr-Bigband / music arr. by Miho Hazama / John Beasley | cond. by Jim McNeely | hr-Sendesaal Frankfurt, September 2020, Teil 1

Am Mikrofon: Jürgen Schwab

Geplant war dieses Groß-Unternehmen ursprünglich als Live-Übertragung aus dem hr-Sendesaal im März 2020: Mindestens fünf verschiedene Sichtweisen auf das Werk von Duke Ellington: ein Wiederhall, der den Großmeister des Jazz ehrt, spiegelt und transformiert ins Hier und Jetzt. Dann kam die Pandemie, das Ganze wurde verschoben in den September. Hier konnte es stattfinden, wenn auch nur mit reduziertem Publikum und nicht als Live-Übertragung. Im Mittelpunkt der heutigen Sendung: Duke Ellington in neuen Arrangements von Miho Hazama und John Beasley.

Sendung: hr2-kultur, "hr-Bigband", 17.01.2021, 19:04 Uhr