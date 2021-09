"She is the future of Jazz", das sagt Jazzproduzent Larry Rosen über die amerikanische Sängerin Jazzmeia Horn. Die 30jährige kann auf einen fulminanten Karrierestart stolz sein: Zwei Platten mit zwei GRAMMY-Nominierungen und der 1. Preis der renommierten Thelonious Monk Jazz Competition stehen mittlerweile auf ihrem Konto - von einer sich im Lob überschlagenden Presse ganz zu schweigen.

Jazzmeia Horn Quartet



Jazzmeia Horn - vocals

Keith Brown - piano

Eric Wheeler - bass

Chris Beck - drums



hr-Bigband feat. Jazzmeia Horn



Jazzmeia Horn - vocals

hr-Bigband

Jim McNeely - Leitung



(Übertragung aus dem hr-Sendesaal in Frankfurt)



Das gesamte Spektrum afroamerikanischer Gesangskunst lebt in der außergewöhnlichen Stimme dieser temperamentvollen, selbstbewussten jungen Frau, von den archaischen Field Hollers des Südens bis zu hochvirtuosen Scat-Improvisationen. Jazzmeia Horn steht mit beiden Beinen in der Gegenwart und verbindet dabei auf außergewöhnliche Art und Weise Vergangenheit und Zukunft miteinander.

Bekannt geworden ist sie durch spektakuläre Interpretationen von Jazz-Standards, heute schreibt sie viele Songs selbst: "Sie mögen wie Standards klingen, aber es sind keine Es ist Musik, die die Fackel aufnimmt und vorwärts trägt."

Jazzmeia Horn zelebriert ihre Kunst zunächst mit ihrer eigenen Band und in einem zweiten Konzert mit der hr-Bigband unter der Leitung von Jim McNeely.



Am Mikrofon: Jürgen Schwab

Sendung: hr2-kultur, "52. Deutsches Jazzfestival", 27.10.2021, 19:04 Uhr.