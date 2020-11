Von wegen alle Jahre wieder! Coronabedingt ist in diesem Jahr fast alles anders. Vielen Menschen wird im Advent und in der Weihnachtszeit in den Kirchen und Konzertsälen eine Musik ganz besonders fehlen: das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Denn Bachs Musik ist untrennbar mit dem Christfest verbunden.

Teil 1:

Elvira Bill, Alt

Daniel Johannsen, Tenor

Stephan MacLeod, Bass



Teil 2:

Lia Andres, Sopran

Margot Oitzinger, Alt

Daniel Johannsen, Tenor

Daniel Perez, Bass



Teil 3:

Monika Mauch, Sopran

Terry Wey, Altus

Daniel Johannsen, Tenor

Dominik Wörner, Bass



Teil 4:

Miriam Feuersinger, Sopran

Daniel Johannsen, Tenor

Tobias Wicky, Bass



Teil 5:

Marie Luise Werneburg, Sopran

Margot Oitzinger, Alt

Daniel Johannsen, Tenor

Matthias Helm, Bass



Teil 6:

Ruby Hughes, Sopran

Alexandra Rawohl, Alt

Daniel Johannsen, Tenor

Tobias Wicky, Bass



Chor und Orchester der J. S.Bach-Stiftung St. Gallen

Leitung: Rudolf Lutz

In hr2-kultur bringen wir Ihnen wie immer Bachs Weihnachtsoratorium ins heimische Radio. In diesem Jahr in einer exzellenten aktuellen Neuaufnahme mit Chor und Orchester der J. S.Bach-Stiftung St. Gallen unter der Leitung von Rudolf Lutz.

Sendung: hr2-kultur, "Konzertsaal", 25.12.2020, 20:04 Uhr