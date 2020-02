Ungefähr 50 000 Orgeln gibt es in Deutschland. 2018 wurden Orgelbau und Orgelmusik von der Unesco als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Die prächtigen Instrumente mit ihrem mächtigen Klang sind Meisterwerke der Feinmechanik und des Instrumentenbaus. Und da hat Hessen Einiges zu bieten.

Iveta Apkalna Bild © hr

Die Orgel im Sendesaal des Hessischen Rundfunks hat 4500 Pfeifen. Eingeweiht wurde sie mit dem Sendesaal in den 1950er Jahren. Bild © hr/Sascha Rheker

Die lettische Organistin Iveta Apkalna spielt leidenschaftlich gerne Orgel. In der Saison 2019/2020 ist sie "Artist in Residence" beim Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks. Und so steht auch beim hr-Sinfonieorchester die "Königin der Instrumente" in dieser Saison im Mittelpunkt. Eine Besonderheit dieses Instruments ist, dass es nicht nur mit den Händen, sondern auch mit den Füßen über Pedale gespielt wird. Iveta Apkalna beherrscht sogar die Spielweise für Orgelpedal solo, wie sie anhand des Stücks "Alla russa" von Naji Hakim demonstriert.

Die neue Riegerorgel in der Martinskirche von Kassel

Die Riegerorgel - benannt nach der österreichischen Firma "Rieger Orgelbau" - wurde erst 2017 eingeweiht. Mehr als 5500 Pfeifen sind in dem gewaltigen Instrument verbaut. Vier Register sind sogar vierteltönig angelegt, verfügen also über 24 Töne pro Oktave. Damit lassen sich auch Orgelwerke der Neuen Musik spielen.



Viele andere Orgeln in Hessen sind sehr alt, teilweise restauriert. Jede Orgel kommt einmal in die Jahre, wird sanierungsbedürftig oder genügt nicht mehr den Ansprüchen. Und dann sind die Orgelwerkstätten gefragt. In Niestetal bei Kassel restauriert zum Beispiel die Orgelbaufirma Bosch alte Orgeln.

Das Fernwerk - eine ganz seltene Orgel

Die Orgel der evangelischen Dankeskirche in Bad Nauheim ist mit 51 Registern und rund 4000 Pfeifen eine der größten Orgeln in Hessen. Sie besitzt außerdem ein so genanntes Fernwerk. CC BY-SA 3.0 Bild © Maby oro via Wikimedia Commons

Kurz vor 1900 kamen die ersten Fernwerke auf, wie der Name schon sagt, befinden sich hier die Pfeifen in einiger Entfernung zur Orgel selbst. Solche Fernwerke sind höchst selten. In der Domkirche Passau gibt es ein solches Fernwerk oder in der St. Michaeliskirche in Hamburg. Und auch in der Dankeskirche in Bad Nauheim. Vor rund 100 Jahren wurde dieses Fernwerk errichtet, seit den 60er Jahren lang es still. 2011 hat man es dann aufwändig saniert und wieder in Betrieb genommen. Im Dach des Kirchenschiffs befindet sich die Klangöffnung, durch die die Musik des Orgelfernwerks gleichsam vom Himmel fällt.

Orgel studieren

Stefan Viegelahn ist Professor für Kirchenmusik Orgelimprovisation, Orgel sowie Ausbildungsdirektor Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Bild © Ralf Ziegler

Carsten Wiebusch ist Professor für Orgel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Bild © Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt

Die beiden Orgeln in der Lutherkirche von Wiesbaden, von denen hier eine im Bild ist, werden auch für den Unterricht an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt genutzt. Hier findet außerdem der "Internationale Orgelwettbewerb um den Bachpreis der Landeshauptstadt Wiesbaden" statt. CC BY-SA 3.0 Bild © Pedelecs via Wikimedia Commons

Die Orgel ist ein sehr vielseitiges Instrument, mit vielen Klangfarben, viele Werke lassen sich auf der Orgel spielen, auch viele Orchesterwerke wurde für die Orgel transkribiert. Andererseits fordert die Orgel vom Organisten viel Flexibilität. Auch das Improvisieren gehört zum Handwerk jedes Organisten. Und ist somit Teil des Studiums an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Stefan Viegelahn ist unter anderem zuständig für das Studium der Improvisation auf der Orgel, und Carsten Wiebusch hat sich eingehend mit Transkriptionen von Musikstücken für die Orgel beschäftigt. Zum Beispiel hat Modest Mussorgsky seinen Zyklus "Die Bilder einer Ausstellung" ursprünglich für Klavier geschrieben, Ravel hat es für Orchester ausgearbeitet und Carsten Wiebusch für die Orgel transkribiert.