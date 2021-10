Aus Moskau

Synodal-Chor Moskau

Leitung: Alexey Puzakov



Anonymous: Lasst die Trompete erschallen

Anonymous: Es ist würdig

Artemy Vedel (1767-1808): Leuchte! Neues Jerusalem

Alexei Lvov (1798-1870): Schau auf uns, Mutter Gottes

Mily Balakirew (1837-1910): Von oben, die Prophetin

Alexander Arkhangelsky (1846-1924): Unablässig zur Mutter Gottes

Peter Tschaikowsky (1840-1893): Es ist würdig

Yakov Chmelev (19. Jhr.): Unter Deiner Gnade

Pavel Chesnokov (1877-1944): Mutter Gottes

Pavel Chesnokov: Der ewige Rat

Pavel Chesnokov: Der eifrige Fürsprecher

Pavel Chesnokov: Ein Engel weint

Sergej Rachmaninow (1873-1943): Zur Mutter Gottes, der Jungfrau

Alexander Frunza (19. -20. Jhr.): Meine Seele erhebet den Herrn

Nikolai Danilin (1878-1945): Die ganze Schöpfung freut sich in Dir

Konstantin Shvedov (1886-1954): Es ist würdig

Nikolai Vedernikov (1925-2020): Alle Engel frohlocken

Metropolit Hilarion Alfejew (*1966): Vzbrannoy Voivode



(Aufnahme vom 5. Oktober aus der Kathedralkammer)



Das Konzert findet in der Kathedralkammer statt, einem der besten Konzert- und Liturgiesäle Moskaus mit seiner einzigartigen Akustik und besonderen künstlerischen Atmosphäre.

Der Moskauer Synodalchor, eines der führenden russischen Chorensembles, feiert in diesem Jahr sein 300-jähriges Bestehen. Sein künstlerischer Leiter ist Alexei Puzakov.

Das Konzert ist dem Weihnachtswunder und der Mutter Gottes gewidmet. Es umfasst 18 Werke der orthodoxen Chortradition aus dem 16. bis 21. Jahrhundert, von denen die meisten außerhalb Russlands kaum bekannt sind, obwohl es sich um echte Meisterwerke handelt.

Sendung: hr2-kultur, "Alte und neue Weihnachtsmusik", 19.12.2021, 12:00 Uhr