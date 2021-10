Live aus Nürnberg

Classic Brass

Windsbacher Knabenchor

Leitung: Martin Lehmann



Konzert zum 75-jährigen Bestehen des Windsbacher Knabenchors



Trad. (Deutschland): Macht hoch die Tür, die Tor macht weit

Trad. (Deutschland):- Nun sei willkommen, Herre Christ

Trad. (Deutschland): Advent Kyrie

Tylman Susato (ca. 1500-ca. 1564): Pass et Medio

Trad. (Deutschland): Und unser lieben Frauen

Francis Poulenc: O magnum mysterium aus "Quatre Chants pour le temps de Noël"

Tylman Susato: Galliard

Eric Whitacre (*1970) - Lux aurumque

Benjamin Britten: A Hymn to the Virgin

Michael Praetorius: Es ist ein Ros entsprungen

Jan Sandström (*1954): Es ist ein Ros entsprungen

André Lafosse (1890-1975): Elegie aus "Impromptu"

Morten Lauridsen (*1943): O nata lux

Javier Busto (*1949): O magnum mysterium

Engelbert Humperdinck: Abendsegen aus "Hänsel und Gretel"

Trad. (Deutschland): Freu dich, Erd und Sternenzelt

Trad. (Deutschland): Die Engel und die Hirten

Trad. (Deutschland): Ich steh an deiner Krippen hier

Giovanni Gabrieli: La Spiritata



(Übertragung aus der Friedenskirche)



Unter der Leitung von Martin Lehmann überraschen die jungen Sänger des Windsbacher Knabenchors mit spannender Weihnachtsmusik unserer Tage: Neben Stücken von Benjamin Britten, Edvard Grieg und Francis Poulenc erklingen unter anderem Motetten von Eric Whitacre, Javier Busto, Morten Lauridsen sowie Jan Sandström - und damit der Crème de la Crème zeitgenössischer Chormusik.

Gemeinsam mit dem Classic Brass Ensemble entsteht ein eindrucksvoll farbiges Zusammenspiel von Chorgesang und Blechbläsern. Ihr festlicher Klang kombiniert mit Knabensoli runden das facettenreiche Programm glanzvoll ab.

Sendung: hr2-kultur, "Alte und neue Weihnachtsmusik", 19.12.2021, 17:00 Uhr