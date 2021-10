Live aus Piteå in Schweden

Torbjörn Näsbom, Nyckelharpa

David Wahlén, Akkordion

Erik Westberg Vocal Ensemble

Leitung: Erik Westberg



Otto Olsson (1879-1964): Guds son är född (Gottes Sohn ist geboren)

Michael Praetorius: Det är en ros utsprunge (Es ist ein Ros' entsprungen)

Agneta Sköld (*1947): There is no rose

Trad.: In dulci Jubilo



(Übertragung aus dem Studio Acusticum)



Schwedische Weihnachten - Lassen Sie sich berühren!



Otto Olssons Klassiker "Guds son är född" (Gottes Sohn ist geboren) verwebt schwedische Volksmusik mit einem wunderschönen Choral. Jan Sandström/Michael Praetorius' außergewöhnliches "Det är en ros utsprungen" (Es ist ein Ros entsprungen), Agneta Skölds "There is no rose" (Es gibt keine Rose) sowie das rhythmisch mittelalterliche "In dulci Jubilo" sind Teil dieses rein schwedischen Weihnachtskonzerts.

Einer der führenden schwedischen Volksmusiker, der Nyckelharpa-Spieler Torbjörn Näsbom, und David Wahlén, der bekannte Akkordeonist, sorgen als Solisten und gemeinsam mit dem Ensemble für musikalische Freude.

Sendung: hr2-kultur, "Alte und neue Weihnachtsmusik", 19.12.2021, 18:00 Uhr