Aus Sofia

Gli Accordati Vocal Ensemble

Leitung: Dragomir Yossifov



Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621): Hodie Christus natus est

Orlando di Lasso (1532-1594): Allala pia calia

Orlando di Lasso: Chi chilichi? Cucurucu!

Jacobus Gallus (1550-1591): Pater Noster

Francis Poulenc (1899-1963): Motetten zwei bis vier aus "Quatre Motets pour le temps de Noël" FP 152

Clément Janequin (ca. 1485-nach 1558): Au joly jeu

Arvo Pärt (*1935): Bogoróditse Djévo (Mother of God and Virgin)

Pierre Certon (ca. 1515-1572): La, la, la, je ne l'ose dire

Orlando di Lasso: Oh, Lucia, miau, miau

Orlando di Lasso: Zanni! Piasi, patro?

Arvo Pärt: Most Holy Mother of God

Carlo Gesualdo (ca. 1561-1613): Ave, dulcissima Maria



(Aufnahme vom 14. Dezember aus dem Studio 1 des Bulgarischen Rundfunks)

Sendung: hr2-kultur, "Alte und neue Weihnachtsmusik", 19.12.2021, 23:00 Uhr