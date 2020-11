Aus Arnstadt

Ensemble Amarcord

Thüringer Bach Collegium



Bach: Kantaten 1 bis 3 aus dem "Weihnachtsoratorium" BWV 248



(Aufnahme vom 19. Dezember aus der Bachkirche)



Das Vokalquintett Amarcord und das Thüringer Bach Collegium kommen für dieses Konzert erstmals zusammen. Es findet in jener Kirche in Arnstadt statt, in der Johann Sebastian Bach seine erste Stelle als Organist erhielt (1703-1707). Zu hören sind die ersten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums, präsentiert von zwei Ensembles, die sich auf historisch informierte Aufführungspraxis spezialisiert haben.

