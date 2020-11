Aus Barcelona

María Hinojosa, Sopran

Veus - Cor Infantil Amics de la Unió

Leitung: Josep Vila i Jover



Sinfonisches Blasorchester Barcelona

Leitung: José Rafael Pascual-Vilaplana



Bizet: Fünf Stücke aus "Jeux d'enfants" op. 22

Stephen Melillo (*1957): David

Nigel Hess (*1953): To the Stars!

Bert Appermont (*1973): Celtic Child

Albert Guinovart (*1962): Suite Nadalenca



(Aufnahme vom 16. Dezember 2018 aus dem L'Auditori)



Der Kinderchor "Veus - Cor Infantil Amics de la Unió" ist mit einigen Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem hat er 2013 die "Silver Rose Bowl" beim Wettbewerb "Let The Peoples Sing" gewonnen.

Das für Anfang Dezember geplante Konzert konnte leider nicht stattfinden, aber Catalunya Música freut sich, als Ersatz ein Konzert mit "Veus" aus dem Jahr 2018 präsentieren zu können. Für das damalige Weihnachtskonzert hat sich der Kinderchor mit dem Sinfonischen Blasorchester Barcelona zusammengetan und Musik unter dem Motto "Die Welt der Kinder" aufgeführt.

