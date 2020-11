Aus Budapest

Tamás Egresi, Bariton

András Decsi, Tenor

András Stampay-Komesz, Bariton

László Adrián Nagy, Klavier



Männerchor "Honvéd Férfikar"

Leitung: Richárd Riederauer



Bach: "Jesu bleibet meine Freude" aus der Kantate "Herz und Mund und Tat und Leben" BWV 147

Jacobus Gallus (1550-1591): Natus est nobis

Händel: Thanks be to Thee, O Lord

Rachmaninow: Wir beten Dich an, O Mutter Gottes (Tebe poyem, Bogoroditse Dyevo)

Rachmaninow: Bogoroditse Devo (Sei gegrüßt, Jungfrau) aus der Vespermesse "Das große Abend- und Morgenlob" op. 37

Schubert: Psalm 23 D. 796

Franck: Panis Angelicus

Mihály Mosonyi (1815-1870): Ave Maria

Ambrož Čopi (*1973): Totus tuus

Kodály: Ave Maria

Jan Nieland (1903-1963): Magnificat

Saint-Saëns: Tollite hostias aus "Oratorio de Noël" op. 12'

Randol Alan Bass (*1953): Gloria



(Aufnahme vom 19. November aus Budapest)

Sendung: hr2-kultur, "Alte und neue Weihnachtsmusik", 20.12.2020, 17:00 Uhr