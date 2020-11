Aus Kopenhagen

Dänischer Rundfunkchor

Leitung: Carsten Seyer-Hansen

James Sherlock, Orgel



Sweelinck: Hodie Christus natus est

Buxtehude: Nun kommt, der Heiden Heiland

MacMillan (*1959): Dominus dabit benignitatem

Praetorius: Es ist ein Ros entsprungen

Howells: A Spotless Rose

Bára Gisladottir (*1989): NĀT (Uraufführung)

Pärt: "O Morgenstern" aus "Sieben Magnificat Antiphone"

Traditional (Frankreich): Noël Nouvelet

Bach: Motette "Singet dem Herrn ein neues Lied" BWV 225



(Aufnahme vom 12. Dezember aus der Garnisonskirche)



Auf der ganzen Welt wird das Weihnachtsfest gefeiert und jede Nation hat ihre eigenen Traditionen und Klänge. In diesem Konzert werden Weihnachtsklänge aus verschiedenen europäischen Ländern in einem Ein-Stunden-Konzert vereinigt. Der Dänische Rundfunkchor ist unter der Leitung von Carsten Seyer-Hansen in der Garnisonskirche zu hören, einer der schönen historischen Kirchen Kopenhagens - eine Reise durch 450 Jahre Musikgeschichte und acht Länder.



Umrahmt wird das Programm von zwei Werken des Früh- und des Spätbarocks, die Weihnachten preisen. Zwischen den Werken von Sweelinck und Bach folgen wir der Weihnachtsgeschichte - von den Erwartungen des Advent über die Szene an der Krippe bis zur Ankunft der Heiligen Drei Könige -, die von Stücken aus dem 17. Jahrhundert bis heute erzählt werden. Im Zentrum steht ein ganz neues Werk aus einer einzigartigen Klang-Welt, für diesen Anlass von der Komponistin und Kontrabassistin Bára Gísladóttir aus Island komponiert.



Sie schreibt zu ihrem Stück: "Als ich gebeten wurde, für den Dänischen Rundfunkchor zu schreiben, wurde mir gesagt, dass sie sich ein kurzes, nachdenkliches Stück wünschen, das eine Art Krippenspiel sei. Genauer: das Stück solle die ruhige Stille darstellen, die übrig bleibt, nachdem alle Engel, Hirten und Tiere nach Hause gegangen sind. Und das ist eine friedliche, meditative Ruhe, eingebettet in das seltsame und mystische Licht des Sterns. Diese Vorstellungen waren etwas, das mich wirklich angesprochen hat und ich habe angefangen, verschiedene Ideen auszuprobieren, die mich schließlich zu dem Stück "NĀT" geführt haben. Der Titel bezieht sich auf den Wortstamm, der sich im lateinischen natura und natus (Partizip perfekt von nāscor - "ich bin geboren") findet. Nat bedeutet im Dänischen "Nacht", was ich besonders passend fand. Von diesen Ideen ausgehend habe ich ein einfaches und zerbrechliches Stück geschrieben, das zugleich ein irgendwie reiches Stück für Chor und Kontrabass ist."

Sendung: hr2-kultur, "Alte und neue Weihnachtsmusik", 20.12.2020, 11:00 Uhr