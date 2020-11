Es ist seit vielen Jahren Tradition: Im Advent stimmen wir Sie wieder mit internationaler Musik auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Mit 13 Konzerten aus 11 Ländern erwarten Sie die unterschiedlichsten Stilrichtungen: von Alter Musik über Barock, Klassik und Romantik bis zu Jazz und Folklore. Wie vielfältig die Musik zu Weihnachten klingt, können Sie im Stundentakt hören, dabei reisen wir von Helsinki und Tallinn im Osten bis nach Reykjavík und Barcelona im Westen durch Europa und machen dabei dreimal Station in Deutschland: Konzerte aus Köln, Arnstadt und München sind auch dabei.

Katie Melua, Gesang

Jess Gillam, Saxophon und Moderation

Rachel Mahon, Orgel und Klavier

Ashok Gupta, Klavier

BBC Singers

BBC Concert Orchestra

Leitung: Bob Chilcott



Traditional (Frankreich): Ding Dong! Merrily on High

Christian Onyeji (*1967): Amuworo ayi otu nwa

Bob Chilcott (*1955): The Midnight of Your Birth

Ryuichi Sakamoto (*1952): Merry Christmas, Mr. Lawrence

Traditional (England): Tomorrow Shall be my Dancing Day

Traditional (England): O Little Town of Bethlehem

Traditional (Deutschland): In Dulci Jubilo

Traditional (Ukraine): Little Swallow (Carol of the Bells)

Joni Mitchell (*1943): River

Traditional (England): The Twelve Days of Christmas

Traditional (England): Festive Cheer

Elizabeth Poston (1905-1987): Balulalow

Bob Chilcott: The Shepherds Sing

Darius Milhaud (1892-1974): Brazileira - Mouvement de samba, aus "Scaramouche" op. 165b

Bob Chilcott: Sweet was the Song aus "On Christmas Night" / Silent Night

James Pierpont (1822-1893): Jingle Bells

Mike Batt (*1949): Nine Million Bicycles

Katie Melua (*1984): Maybe I Dreamt It

Irving Berlin (1888-1989): White Christmas

Johnny Marks (1909-1985): Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Anders Edenroth (*1963): The World for Christmas

Traditional (Wales): Deck the Halls / Have Yourself a Merry Little Christmas

John Francis Wade (1711/12-1786): O Come, All Ye Faithful



(Aufnahme vom 15. Dezember aus der Barbican Hall)



Bob Chilcott, der "König von Weihnachten", dirigiert die BBC Singers mit den zwei außergewöhnlichen Gästen Jess Gillam und Katie Melua in einem Konzert, das ideal ist, um die weihnachtlichen Festtage singend zu beginnen.

Die Feier der Magie, des Jubels und der (Lebens-)Freude in der weihnachtlichen Musik wird durch Bob Chilcott lebendig, dem Ersten Gastdirigenten der BBC Singers. Die Sängerin Katie Melua und die Saxophonistin Jess Gillam tragen durch Solo-Darbietungen auf ihre eigene Weise zum Weihnachts-Glitzern bei. Singen Sie sich in Stimmung, wenn wir Ihnen die Magie des Weihnachtsfests ins Wohnzimmer bringen.

Sendung: hr2-kultur, "Alte und neue Weihnachtsmusik", 20.12.2020, 10:00 Uhr