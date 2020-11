Aus Montreal

Meredith Hall, Sopran

La Nef

Leitung und Laute: Sylvain Bergeron



Anonymus: Eesus ahatonnyah (The Huron Carol)

Traditional (Frankreich): Entre le bœuf et l’âne gris

Traditional (Schottland): Balulalow (Ane Sang of the Birth of Christ)

Traditional (Irland): The Darkest Midnight in December

Traditional (Irland): What Child is This? (My Lagan Love)

Traditional (Isle of Man): Usheg Veg Ruy (Kleiner roter Vogel)

Traditional (England): Gloucestershire Wassail

Traditional (Wales): Please to See the King

Traditional (Irland): The Wren Song

Traditional (Schottland): A Cogie of Ale and a Pickle Ait Meal

Traditional (Schottland): Auld Lang Syne

Traditional (Provence): Noëls provençaux

Traditional (Bretagne): Noëls bretons

Verschiedene: Port and Toys (aus dem Pickering Lute Book)

John Playford: "Drive the Cold Winter Away" und "The Beggar Boy" aus der Sammlung "The English Dancing Master"

Traditional (Wales): Welsh Carol

Traditional (Schottland): Scottish Reel

Tony O'Connell: Christmas in Kinsale (jig)



(Aufnahme vom 7. Dezember aus der Église du Sault-au-Récollet)



Barocke und traditionelle Musik von den fünf Kulturen, die Montreal gegründet haben, gibt es in diesem Konzert zu hören. Auf dem Programm stehen vokale und instrumentale Stücke, die von der kanadischen Sopranistin Meredith Hall und dem Ensemble "La Nef" präsentiert werden. Gegründet 1991 in Montreal haben sich die sechs Musiker von "La Nef" einen Namen mit einem weitgespannten Repertoire gemacht, das von Alter Musik, Musik oraler Traditionen, Weltmusik wie auch experimentellen und zeitgenössischen Zugängen geprägt ist.

Sendung: hr2-kultur, "Alte und neue Weihnachtsmusik", 20.12.2020, 12:00 Uhr