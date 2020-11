Aus München

Franz Vitzthum, Countertenor

Raschèr Saxophone Quartet

Chor des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Peter Dijkstra



Lera Auerbach: "72 Angels - In splendore lucis" für Chor und Saxophonquartett



(Aufnahme vom 5. Dezember aus dem Prinzregententheater)



Engelwesen finden sich gleichermaßen in jüdischer, christlicher und islamischer Überlieferung. Daher möchte Lera Auerbach in den 72 "Beschwörungspräludien" für Chor und Saxophonquartett "betonen, was uns vereint". Die aus der Sowjetunion stammende und 1991 in die USA emigrierte Komponistin verweist in "72 Angels" auf Engel als "spirituelle Führer, höhere Energien oder Boten".



72 Engelsnamen kennt die Geheimlehre der Kabbala, darunter Engel der Liebe und der Weisheit. Jedes Himmelswesen verkörpert eine Tugend oder Ordnung, so steht etwa Mebahel für Wahrheit und Freiheit. Peter Dijkstra, der ehemalige Künstlerische Leiter des BR-Chores, hat dieses vielschichtige Werk 2016 in Amsterdam uraufgeführt und präsentiert es nun mit dem BR-Chor im Münchner Prinzregententheater.

Sendung: hr2-kultur, "Alte und neue Weihnachtsmusik", 20.12.2020, 22:30 Uhr