Aus Stockholm

Nils Landgren & Friends:

Nils Landgren, Posaune

Jeanette Köhn, Vocals

Sharon Dyall, Vocals

Jessica Pilnäs, Vocals

Ida Sand, Vocals und Klavier

Jonas Knutsson, Saxophon

Johan Norberg, Gitarre

Eva Kruse, Bass



Mel Tormé (1925-1999): The Christmas Song

Ron Sexsmith (*1964): Maybe This Christmas

Mervyn Edwin Warren (*1964): Who Would Imagine a King

Gary Hines: Love is Born

Ron Miller (1932-2007): Someday at Christmas

Frank Loesser (1910-1969): Baby, It's Cold Outside

Traditional (Frankreich): Ding Dong! Merrily on High

Roxanne Seeman (*1954): Everyday is Christmas

Traditional (Schweden): Bereden väg för Herran

John Frederick Coots (1897-1985): Santa Claus is Comin' to Town

Gustaf Lazarus Nordqvist (1886-1949): Jul jul strålande jul

Händel: Arie "Rejoice greatly, O daughter of Zion" aus dem "Messias" HWV 56

John Lennon: Imagine



(Aufnahme vom 27. November 2017 aus der Berwaldhalle)



Seit den 1980ern ist der Posaunist Nils Landgren ein fester Bestandteil der internationalen Musikszene, sowohl als Solist wie auch mit seinen Ensembles, beispielsweise der Nils Landgren Funk Unit. Seit 2006 spielt er seine eigenen abwechslungsreichen Weihnachtskonzerte. Sie sind ein großer Publikumserfolg - und eine Freude gleichermaßen für die Musiker wie für das Publikum.

Wegen der Corona-Pandemie konnte das für Ende November geplante Konzert leider nicht stattfinden. Wir freuen uns, dass der Schwedische Rundfunk mit diesem Konzert aus dem Jahr 2017 uns trotzdem das etwas andere musikalische Weichnachtsfest mit Nils Landgren und seinen Freunden ermöglicht.

Sendung: hr2-kultur, "Alte und neue Weihnachtsmusik", 20.12.2020, 19:00 Uhr