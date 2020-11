Barock plus mit dem hr-Sinfonieorchester

Konzertsaal Barock plus mit dem hr-Sinfonieorchester

Der Weg ans Dirigentenpult sei, so Bejun Mehta, "einfach ein natürlicher Schritt. Es fühlt sich wie eine Rückkehr in ein Repertoire an, das ich seit 20 Jahren vernachlässigt habe."

Sunhae Im, Sopran

Leitung: Bejun Mehta



Bach: 4. Orchestersuite D-Dur BWV 1069

Bach: Jauchzet Gott in allen Landen BWV 51

Mozart: Sinfonie C-Dur KV 200



(Aufnahmen vom 2. und 3. Dezember im hr-Sendesaal)

Mit Bach und Mozart entfernt sich Mehta, der als Countertenor zu den besten seines Fachs zählt, allerdings nicht weit von seinem Kernrepertoire. "Als Sänger habe ich öfters erfahren, wie viel besser alles läuft, wenn der Dirigent etwas vom Atmen versteht und selbst richtig atmet", so Mehta - der sich dabei sicher ist: "Das hat auch eine enorme Wirkung auf den Klang."

Sendung: hr2-kultur, "Konzertsaal", 15.12.2020, 20:04 Uhr.