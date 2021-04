Saint Paul Chamber Orchestra

Leitung: Richard Egarr



Purcell: Ausschnitte aus "The Fairy Queen" Z. 629

Locke: Ausschnitte aus "The Tempest"

Avison: 1. Concerto grosso A-Dur nach D. Scarlatti

Händel: Ausschnitte aus der "Wassermusik"



(Aufnahme vom 1. Dezember 2018 aus dem Ordway Center for the Performing Arts in St. Paul)

Sendung: hr2-kultur, "Konzertsaal", 31.05.2021, 20:04 Uhr.