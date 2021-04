2020 war Beethoven-Jahr: Der Geburtstag des Komponisten jährte sich im Dezember zum 250. Mal. Zu diesem Anlass schlug das Berliner Artemis-Streichquartett dem lettischen Komponisten Peteris Vasks vor, eine Beethoven-Hommage zu komponieren.

Artemis Quartett



Peteris Vasks: 6. Streichquartett (UA)

Beethoven: Streichquartett a-Moll op. 132



(Aufnahme vom 3. Oktober 2020 aus dem Dzintari-Konzertsaal in Jurmala)

Es wurde Vasks' sechstes Quartett; es spielt in mehrfacher Hinsicht auf Beethoven an, ist dennoch hochpersönliche Musik und ist dem Artemis-Quartett gewidmet.

In seinem Konzert in Lettland führte das Artemis-Quartett das neue Werk zum ersten Mal auf. Im zweiten Teil des Konzerts erklingt Beethovens Quartett in a-Moll op. 132, das als eines der späten Quartette Beethovens zu den Höhepunkten der Streichquartett-Literatur zählt.

Sendung: hr2-kultur, "Konzertsaal", 07.06.2021, 20:04 Uhr.