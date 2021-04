Das Chineke!-Orchester in der Royal Festival Hall in London

"Black Lifes Matter"? Das gilt auch für die klassische Musikszene. Und so brachte das Chineke!-Orchester im Verbund mit Dirigent Kevin John Edusei und Pianistin Jeneba Kanneh-Mason Werke von "People of Colour" mit in die Royal Festival Hall.

Yomi Ṣode, Sprecher

Jeneba Kanneh-Mason, Klavier

Chineke!

Leitung: Kevin John Edusei



Samuel Coleridge-Taylor: African Suite op. 35

James B. Wilson (*1990): Remnants

Florence Price: Klavierkonzert in einem Satz

Beethoven: 5. Sinfonie c-Moll op. 67



(Aufnahme vom 19. Oktober 2020 aus der Royal Festival Hall London)

Dass "People of Colour" oder "afrodiasporische" Künstlerinnen und Künstler auf den Konzertbühnen weltweit auch im Jahr 2021 weiterhin eine Minderheit sind, wollen SIE ändern: Die Musikerinnen und Musiker des britischen Chineke!-Orchesters, das sich mehrheitlich aus unterschiedlichen Ethnien zusammensetzt - darunter viele "People of Colour" und Asiaten. Sie haben sich seit 2015 auf die Fahnen geschrieben, auf den Konzertbühnen der Welt mehr Farbe zu zeigen.



Und so luden sie zu ihrem Konzert in die Royal Festival Hall die afrobritische Pianistin Jeneba Kanneh-Mason und den afrodeutschen Dirigenten Kevin John Edusei ein. Auf dem Programm stand unter anderem die "Afrikanische Suite" des Afro-Briten Samuel Coleridge-Taylor und ein Klavierkonzert der Afro-Amerikanerin Florence Price, die in den 1930er Jahren von sich reden machte. Jede Menge spannende Schicksale - wozu als krönender Abschluss Beethovens Fünfte, die sogenannte "Schicksals-Sinfonie", hervorragend passt.

