Wu Wei, Sheng

Iveta Apkalna, Orgel

Leitung: Dima Slobodeniouk



Milica Djordjevic: Quicksilver

Jukka Tiensuu: Teoton - Konzert für Sheng und Orchester

Ēriks Ešenvalds: Voice of the Ocean - Konzert für Orgel und Streichorchester

Sebastian Fagerlund: Isola



(Aufnahme vom 26. Februar 2021 aus dem hr-Sendesaal in Frankfurt)





Sendung: hr2-kultur, "Konzertsaal", 18.03.2021, 20:04 Uhr.