Das hr-Sinfonieorchester in der Alten Oper Frankfurt

Konzertsaal Das hr-Sinfonieorchester in der Alten Oper Frankfurt

"Schön, wunderschön bist du, Ungarland" - diesen Operettenschlager zitiert Béla Bartók in seinem Spätwerk "Konzert für Orchester". Andrés Orozco-Estrada und das hr-Sinfonieorchester setzen in diesem Programm einen Ungarn-Akzent: Mit dem vor Ideen, Zitaten und Charakteren nur so strotzenden Bartók-Konzert. Solist im Violinkonzert von Ludwig van Beethoven ist Frank Peter Zimmermann.

Frank Peter Zimmermann, Violine

Leitung: Andrés Orozco-Estrada



Beethoven: Violinkonzert D-Dur op. 61

Bartók: Konzert für Orchester



(Aufnahmen vom 8. und 9. Juni 2017 aus dem Großen Saal)

Sendung: hr2-kultur, "Konzertsaal", 12.01.2021, 20:04 Uhr.