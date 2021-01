Als Carlos Miguel Prieto im März 2011 beim hr-Sinfonieorchester debütierte, war sein Name in seiner Heimat Mexiko und in den Vereinigten Staaten längst ein Begriff - in Deutschland dagegen war er ein noch weitgehend unbeschriebenes Blatt. Der Absolvent der Elite-Universitäten Princeton und Harvard gab mit einem mexikanisch-spanischen Programm voller temperamentvoller Rhythmen und schillernder Klangfarben seine Visitenkarte ab.

Moncayo: Huapango

Chávez: 2. Sinfonie "Sinfonia india"

Revueltas: Redes

Falla: Ballettsuite "Der Dreispitz"



(Aufnahme vom 18. März 2011 aus dem hr-Sendesaal)

Sendung: hr2-kultur, "Konzertsaal", 23.02.2021, 20:04 Uhr.