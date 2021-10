Die Freude am Singen - Die BBC Singers am Cäcilien-Tag

Die Freude am Singen - Die BBC Singers am Cäcilien-Tag

BBC Singers

Leitung: Sofi Jeannin

Francesca Massey, Orgel



Bob Chilcott: The Gift to Sing (Uraufführung)

Francesca Massey: Fanfare Variations über das Euroradio-Thema für Orgel

Britten: Rejoice in the Lamb

James Macmillan: Cecilia Virgo

Widor/Willcocks: "Sing" (Bearbeitung der Orgel-Toccata von Widor)



(Aufnahme vom 5. November aus London)

Sendung: hr2-kultur, "Konzertsaal", 22.11.2021, 20:04 Uhr.