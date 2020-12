Auf halbem Weg zwischen Prag und Ostrava liegt die Gemeinde Litomyšl, der Geburtsort von Bedrich Smetana. Jedes Jahr im Sommer feiert Litomyšl seinen berühmtesten Sohn, der zugleich die klassische tschechische Musik mitbegründet hat.

Martinů Voices

Leitung; Lukáš Vasilek



Jakub Fišer, Violine

Jiří Pinkas, Viola

Lukáš Polák, Violoncello



Allegri: Miserere

Britten: Te Deum C-Dur

Bach: Adagio aus der 3. Sonate für Violine solo BWV 1005

Jiří Gemrot (*1957): No Promises (UA)

Tippett: Five Negro Spirituals

Julian Bond (*1970): Ye Shall Have a Song



(Aufnahme vom 5. Juli 2020 aus der Piaristenkirche in Litomyšl)

Im Mittelpunkt des Festivals steht Vokalmusik, allem voran Opern, aber auch Lieder und Chormusik. Der Kammerchor "Martinů Voices" besteht aus einem Dutzend professioneller Sängerinnen und Sänger. Im Mittelpunkt seines Programms steht der suggestive, zwanzigminütige Zyklus "No Promises" für Chor und Streichtrio des tschechischen Komponisten Jiří Gemrot. Die "Martinů Voices" haben ihn in Litomyšl uraufgeführt.

Sendung: hr2-kultur, "Konzertsaal", 25.01.2021, 20:04 Uhr.