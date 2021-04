Am Tag für die Literatur und die Musik steht auch in der Geistlichen Musik von hr2-kultur Musik mit Hessenbezug auf dem Programm.

Mendelssohn: Orgelsonate B-Dur op. 65 Nr. 4 (Friedhelm Flamme)

Graupner: Kantate "Lobet den Herrn alle Heiden" (Martha Zedelius, Sopran / René Jacobs, Altus / Hans Peter Blochwitz, Tenor / Philippe Huttenlocher, Bass / Konzertchor Darmstadt / Kammerorchester Darmstadt / Wolfgang Seeliger)

Spohr: Psalm 130 "Aus der Tiefe rufe ich, Gott, zu dir" (Dresdner Kreuzchor / Roderich Kreile)

Hindemith: 2. Orgelsonate (Helmut Walcha)

Rinck: Motette "Lobe den Herren, meine Seele" op. 88 (Andreas Post, Tenor / Sebastian Klein, Bass / Collegium vocale Siegen / Ulrich Stötzel)

Telemann/Bach: Trio G-Dur BWV 586 (Pieter van Dijk, Orgel)

Etwa ab 7:15 Uhr:

Bach: Kantate BWV 165 "O heilges Geist- und Wasserbad" (Aki Yanagisawa, Sopran / Akira Tachikawa, Countertenor / Makoto Sakurada, Tenor / Stephan Schreckenberger, Bass / Bach-Collegium Japan / Masaaki Suzuki)

Werke, die von Komponisten geschrieben wurden, die in Hessen geboren wurden und/oder in Hessen gewirkt haben: Orgelmusik von Felix Mendelssohn Bartholdy, eine Kantate des Darmstädter Hofkomponisten Christoph Graupner mit dem Konzertchor und dem Kammerorchester Darmstadt, eine Motette von Christian Heinrich Rinck, Stadtorganist in Gießen und Hoforganist in Darmstadt, ein Orgelstück aus der Frankfurter Zeit Georg Philipp Telemanns, ein Psalm des Kasseler Hofkapellmeisters Louis Spohr und eine Orgelsonate des gebürtigen Hanauers Paul Hindemith in einer historischen Aufnahme an der Orgel des hr-Sendesaals in Frankfurt mit Helmut Walcha, dem langjährigen Organisten der Frankfurter Dreikönigskirche. Auf die sonntägliche Bach-Kantate brauchen Sie selbstverständlich nicht zu verzichten. Es ist die Kantate Nummer 165 "O heilges Geist- und Wasserbad".

Sendung: hr2-kultur, "Geistliche Musik", 30.05.2021, 06:04 Uhr.