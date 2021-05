Unter anderem mit der Bachkantate BWV 107 "Was willst Du Dich betrüben"

• Bach: Orgelkonzert G-Dur BWV 595 (Ton Koopman)

• Hasse: Messe d-Moll (Maria Zádori, Sopran / Lena Susanne Norin, Alt / Hans Jörg Mammel, Tenor / Klaus Mertens, Bass / Rheinische Kantorei / Das Kleine Konzert / Hermann Max)

• Mendelssohn: Präludium und Fuge c-Moll op. 37 Nr. 1 (Hans-Jürgen Kaiser, Orgel)

• Rutter: Te Deum für gemischten Chor, Orgel, Blechbläser, Pauke und Perkussion (Choir of King's College Cambridge / Robert Quinney, Orgel / The Wallace Collection / Stephen Cleobury)

• Raphael: Toccata c-Moll op. 27 Nr. 3 (Ulrich Fischer, Orgel)

Etwa ab 7:10 Uhr:

• Bach: Kantate BWV 107 "Was willst Du Dich betrüben" (Julia Doyle, Sopran / Makoto Sakurada, Tenor / Wolf Matthias Friedrich, Bass / Chor und Orchester der J. S. Bach-Stiftung St. Gallen / Rudolph Lutz)

