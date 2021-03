Hörbar in concert: Barfuß zu Weltruhm - Cesária Évora

Konzertsaal Hörbar in concert: Barfuß zu Weltruhm - Cesária Évora

In diesem Jahr hätte sie ihren 80. Geburtstag gefeiert, stattdessen jährt sich ihr Todestag zum zehnten Mal: Anlässe genug, um an Cesária Évora zu erinnern, die Granddame der kapverdischen Musik, eine exzellente Botschafterin für die Kultur ihres Landes in aller Welt.

Am wohlsten fühlte sie sich stets auf der Bühne, beim Live-Konzert mit ihren musikalischen Weggefährten. Am liebsten Barfuß, "geerdet" im wahrsten Sinne des Wortes. Und wer sich eine Weile lang auf den sanften Wiegeschritt ihrer Musik einließ, den typischen Mornas lauschte, diesen sehnsuchtsvoll-zuversichtlichen Liedern voller Gefühl und Nostalgie, der wurde selbst ganz ruhig und erdverbunden. Cesária Évora, eine starke, unbeugsame Frau, die den Traum lebte, im reifen Alter aus ärmlichsten Verhältnissen zum Weltstar aufzusteigen und die trotzdem zeitlebens sie selbst geblieben ist.



(Aufnahmen vom 6. November 1998 aus der Stadsschouwburg in Nijmegen (NL) und dem "Nuits Atypiques de Langon Festival" (F) vom 31. Juli 2002)

Cesária Évora, Gesang



Nijmegen:

Tito Paris, Gesang - Special Guest

Rufino Almedia, Gitarren - Violine - Cavaquinho

Luis Ramos, Gitarre

Jacinto Pereira, Cavaquinho

José Manuel Paris Neves, Gitarre und Kontrabass

Antonio Fernandes, Saxophon und Perkussion

Fernando José Andrade, Klavier



Langon:

Joao José Alves, Gitarre

Aderito Pontes, Gitarre

Virgilio Duarte, Bass

Antonio Alves, Cavaquinho

Carlos Monteiro, Schlagzeug

Ademiro Paris, Perkussion

Julian Corrales, Kontrabass

Leonel Hernandes, Viola

Daniel Rodrigues, Cello

Antonio Domingos, Tenorsaxophon

Peter Volpe, Trompete

James Powell, Trompete

Fernando José Andrade, Klavier



