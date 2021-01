Ist das Balkan-Folk? Swing-Jazz? Oder gar Pop? Eigentlich egal, denn diese Band aus Wien schert sich herzlich wenig um musikalische Schubladen. Die gebürtige Vorarlbergerin Nihal Sentürk schafft als Fatima Spar am Gesangsmikrofon spielerisch den Zickzacklauf zwischen den musikalischen Kulturen - schließlich sind Wien, Belgrad und Istanbul gar nicht soo weit voneinander entfernt.

Fatima Spar, Gesang

Miloš Todorovski, Akkordeon

Orges Toçe, Gitarre

Philipp Moosbrugger, Kontrabass

Saša Nikolić, Schlagzeug



(Aufnahme vom 13. Dezember 2019 aus dem Studentischen Kulturzentrum in Kragujevac, Serbien)

In der Band von Fatima Spar finden sich die Urenkel der alten osmanischen und habsburgischen Reiche ganz zwanglos zusammen zu einem musikalischen Schmelztiegel der tanzbaren Art. In voller Besetzung nennen sie sich "Fatima Spar & the Freedom Fries", zu diesem Konzert im zentralserbischen Städtchen Kragujevac sind sie in Quintett-Besetzung angereist.

Sendung: hr2-kultur, "Konzertsaal", 01.03.2021, 20:04 Uhr.