Hörbar in concert: Hopa Hopa!

Die Roma-Kultur ist ein fester Bestandteil Europas, auch und gerade in der Musik. Je nach Gefühlslage mal melancholisch, mal voller überbordender Lebensfreude, hat der Sound der Roma-Kapellen etwas, das einen sofort hineinzieht und niemanden kalt lässt. Drei sehr unterschiedliche Formationen treten heute in der "Hörbar in concert" auf.

Loyko, ein Trio aus St. Petersburg, das schon seit mehr als 30 Jahren unterwegs ist und mit Größen wie Yehudi Menuhin und Gidon Kremer zusammengespielt hat.



Das Süperstar Orkestar aus Schweden, das die Kunst der feurigen Balkan Brass Bands nach Skandinavien importiert hat und damit auf dem Balkan große Erfolge feiert - sozusagen als Re-Import.



Die Nadara Gypsy Band der Französin Alexandra Beaujard, die das Roma-Erbe ihrer Großmutter wieder zum Leben erwecken wollte und sich dafür die besten Musiker aus den Hochzeitskapellen Transsylvaniens zusammengesucht hat.



(Aufnahmen vom 20. Juli 17 aus Český Krumlov (CZ), 3. August 2019 vom "Urkult"-Festival in Näsåker (SWE) und 21. September 2019 im "Stallet", Stockholm)



Loyko:

Sergey Erdenko, Violine

Artur Gorbenko, Violine

Michael Savichev, Gitarre



Süperstar Orkestar:

Jens Edenhed, Klarinette

Lars Ydgen, Alt-Saxophon

Magnus Hedenborg, Trompete

David Bryntesson, Trompete

Håkan Säfvestad, Bariton

Anton Grandert, Bariton

Göran Christensen, Tuba

Erik Nilsson, Davul



Nadara Gypsy Band:

Alexandra Beaujard, Vocals, Akkordion

Tocila Ferenc, Fiddel (primas)

Köllö Gergö, Viola

Orvös Mircea, Gitarre

Floren Zimerman, Kontrabass, Vocals

Ciprian Benki, Tanz

Sendung: hr2-kultur, "Konzertsaal", 03.06.2021, 20:04 Uhr.