"Frau Schnaps" nannte Beethoven seine Haushälterin Barbara Holtzmann, die seine Beschimpfungen und misstrauischen Kontrollen am längsten ertrug.

Haba-Quartett:

Sha Katsouris und Artur Podlesniy, Violinen

Peter Zelienka, Viola

Arnold Ilg, Violoncello



Maria Ollikainen, Klavier



Rezitation: Chris Pichler

Moderation: Angelika Bierbaum



(Aufnahme vom 23. Februar aus dem hr-Sendesaal in Frankfurt)



Chris Pichler schlüpft in ihre Rolle und wird - basierend auf den Konversationsheften und anderen Dokumenten - die Vorfälle, Anekdoten, "Frauensachen", Streitigkeiten, Konzerterfolge und vieles mehr im Leben des Komponisten plastisch und hautnah schildern. So entsteht ein anderer, erfrischend ungewöhnlicher Blickwinkel auf den Menschen Beethoven. Kammermusik in Solo-, Duo-, Trio- und Quartettbesetzung rundet das etwas andere Porträt des Komponisten ab.

Sendung: hr2-kultur, "hr2-Kulturlunch", 31.12.2020, 16:04 Uhr.