Den drei Großen der Wiener Klassik widmet das BBC Philharmonic diesen Prom-Abend in der Royal Albert Hall. Mit der jungen deutschen Pianistin Elisabeth Brauss sitzt eine Solistin mit vielversprechendem Talent am Flügel.

Elisabeth Brauss, Klavier

BBC Philharmonic

Leitung: Ben Gernon



Haydn: Sinfonie Nr. 103 Es-Dur

Mozart: Klavierkonzert A-Dur KV 488

Beethoven: 4. Sinfonie B-Dur op. 60



(Aufnahme vom 3. August 2021 aus der Royal Albert Hall)

Die 25-Jährige studiert aktuell an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover und wurde bereits vor drei Jahren als BBC New Generation Artist ausgewählt. Sie ist zu hören in Mozarts schmerzlich heiterem A-Dur-Konzert KV 488 aus dem "Figaro"-Jahr 1786.

Den Rahmen dafür bilden Haydns Sinfonie "mit dem Paukenwirbel" - die letzte seiner Londoner Sinfonien - und Beethovens glückvoll-strahlende Vierte, die bei ihrer Uraufführung 1807 in Wien fast ungeteilte Anerkennung fand. Der junge Brite Ben Gernon steht am Pult des BBC Philharmonic. 2017 wurde er als bisher jüngster Musiker zum Principal Guest Director des Orchesters ernannt.

