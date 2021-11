Der neue Chefdirigent Alain Altinoglu mit einer Hommage zum 90. Geburtstag von Sofia Gubaidulina und seiner Premiere in der Mahler-Interpretation des hr-Sinfonieorchesters.

Baiba Skride, Violine

Leitung: Alain Altinoglu



Sofia Gubaidulina: Dialog - Ich und Du (3. Violinkonzert)

Mahler: 1. Sinfonie D-Dur "Der Titan"



(Aufnahmen vom 9. und 10. Dezember aus dem Großen Saal)

Auf die Frage, für wen sie eigentlich komponiere, hat Sofia Gubaidulina einmal geantwortet: "Für Gott. Auch für das Publikum, aber in erster Linie für Gott." Ihr Komponieren sei stets eine Form von Beten, ein Zwiegespräch mit dem Allmächtigen, sagt die Grand Dame der Neuen Musik mit tatarischer Abstammung. Diesen Dialog trägt ihr drittes Violinkonzert, uraufgeführt 2018, auch im Titel: "Ich und Du". Eine Schrift des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber stand für diese Titelzeile Pate. Ich und Du, die Violine und das Orchester: Man erlebt einen Gedankenaustausch der musikalischen Protagonisten, ein sich Verdichten, letztlich aber wieder Entfremden.

Ein mythologisches Göttergeschlecht gab der ersten Sinfonie von Gustav Mahler seinen populären Beinamen "Der Titan". "Wie ein Naturlaut" beginnt sie, mit naturhaft-ungeformtem Klangmaterial, die Klarinette lässt einen falschen Kuckucksruf hören, der Solo-Kontrabass stimmt die nach Moll verdrehte Melodie von "Bruder Jakob, schläfst du noch?" an. "Mit Parodie", schreibt Mahler, fast überflüssigerweise. "Es ist einfach der Aufschrei eines im Tiefsten verwundeten Herzens", so Gustav Mahler dann über den nahtlos anschließenden Finalsatz. Und an den Dirigenten Bruno Walter schrieb er 1909: "Der Trauermarsch und der darauf ausbrechende Sturm scheinen mir wie eine brennende Anklage an den Schöpfer - nur während des Dirigierens! Nachher ist alles gleich ausgewischt - sonst könnte man gar nicht weiterleben."

