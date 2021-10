Jungen Musikschaffenden aufs Karrieresprungbrett verhelfen - das will die Ernst von Siemens-Musikstiftung seit 1972 mit ihrem Förderpreis. Drei der prämierten Komponistinnen und Komponisten stellte das Ensemble Modern in Frankfurt vor.

Einat Aronstein, Sopran

Ensemble Modern

Leitung: David Niemann



Mirela Ivičević (*1980): Sweet Dreams (2019)



Yair Klartag (*1985): Rationale - für Sopran und Ensemble (2021)



Samir Amarouch (*1991): Electronica in B minor crush - für 21 Musiker (2020)



(Aufnahme vom 2. Oktober 2021 aus dem Mozart Saal)

Die Kroatin Mirela Ivičević wurde in diesem Jahr mit dem Förderpreis der Ernst von Siemens-Musikstiftung ausgezeichnet. In ihrem Ensemble-Stück "Sweet Dreams" taucht sie in die Welt eines ungeborenen Kindes ein - und spürt dabei auch seinem Herzschlag, seinen Wach- und Schlafphasen nach. Der Israeli Yair Klartag beruft sich in seinem Stück "Rationale" für Sopran und Ensemble auf einen Text des jüdischen Philosophen Maimonides, der im 12. Jahrhundert lebte - und beschäftigt sich mit der Vernunft in der Musik, aber auch mit ihren Grenzen. Samir Amarouch, der den Förderpreis 2020 erhalten hat, arbeitet in seinem Stück "Electronica in B minor crush" mit immer gleichen rhythmischen Mustern, die die Musikerinnen und Musiker des Ensembles aber leicht variieren sollen. So entsteht innerhalb der Gruppe ein intuitives Nehmen und Geben - und damit genau das, was der französische Komponist im vergangenen Pandemie-Jahr schmerzlich vermisst hat.

Sendung: hr2-kultur, "Konzertsaal", 18.11.2021, 20:04 Uhr.