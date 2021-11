Der Komponist Mauricio Kagel, der sich 1957 von Buenos Aires aus auf den Weg nach Köln machte, wo er bis zu seinem Tod lebte, wäre am morgigen Tag, dem 24. Dezember neunzig Jahre alt geworden.

Mauricio Kagel (1931-2008)



Pandorabox, Bandoneonpiece (1960/…)

Mauricio Kagel, Bandoneon und Stimme

(Aufnahme: 7. November 1965, WDR-Studio Köln)



Tango Alemán (1978)

Mauricio Kagel, Stimme

Alejandro Barletta, Bandoneon

Jorge Risi, Geige

Carlos Roqué Alsina, Klavier

(Aufnahme: 19. Mai 1978, WDR Köln, Saal 2)



"Finale" mit Kammerorchester (1980/81)

Ensemble Modern

Dirigent: Mauricio Kagel

(Live-Aufnahme: 4. Dezember 1981, WDR-Konzertreihe "Musik der Zeit")



"den 24.xii.1931" (1988-1991)

Verstümmelte Nachrichten für Bariton und Instrumente

Roland Hermann, Bariton

Ensemble Modern

Dirigent: Mauricio Kagel

(Live-Aufnahme: 19. Oktober 1991, Donaueschinger Musiktage)



Und das ist nur ein Grund, um an den Avantgardisten und unermüdlichen Neuerfinder der musikalischen Tradition zu erinnern. Mit Vorliebe dirigierte Kagel, der auch zahlreiche Hörspiele und etliche Musikfilme realisierte, seine Werke selbst. Manchmal rezitierte er auch bei den eigenen Produktionen die selbstverfassten oder zusammengestellten Texte. Oder er sang und spielte Bandoneon. Im heutigen Konzertsaal ist Kagel, für den Musik auch immer eine Sache des Denkens und des Überdenkens ist, mit seiner Stimme und als Dirigent allgegenwärtig. Zudem als Biograf in eigener Sache: Die sieben Zeitungsausschnitte, die er dem Ensemblestück "… den 24.xii.1931" zugrunde gelegt hat, sind an jenem Tag, eben seinem Geburtstag, an verschiedenen Orten der Welt in unterschiedlichen Gazetten erschienen.

