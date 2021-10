Für die einen sind sie Vandalismus, für die anderen Kunst: Graffitis. Die bild- und zeichenhaften Interventionen im öffentlichen Raum haben auch Spuren in der zeitgenössischen Musik hinterlassen.

Georges Aperghis (* 1945): "Grafitti" (1981) für Perkussion solo

Christian Dierstein, Schlagzeug

(Aufnahme: 4. Mai 2019, Philharmonie Köln)



Wolfgang Liebhart (* 1958): "Manhattan Graffiti" (1993) für zwöf Bläser und vier Schlagzeuger

Ensemble "die reihe"

Dirigent: HK Gruber

(Aufnahme: 5. Dezember 1995, ORF-Sendesaal Wien)



Johannes Kalitzke (* 1959): "Angels Burnout Graffiti" (2012) für 12 Instrumentalisten mit tragbarem Abspielgerät

Klangforum Wien

Dirigent: Johannes Kalitzke

(Aufnahme: 13./14. Mai 2012, Klaus-von-Bismarck-Saal, WDR Köln)



Daniel Hensel (* 1978): "All The King‘s Tags" (2021). Elektroakustische Musik

(Auftragswerk des Hessischen Rundfunks)

Ursendung



Werktitel und Werkkommentare… Wir brauchen sie. Die Komponist*innen hingegen vielleicht nicht einmal. Aber ohne Namen lässt sich vieles kaum ansprechen. Über Graffiti in der Musik ließe sich kaum reden, gäbe es nicht Autor*innen, die ihre Stücke so betitelt hätten. Die Motivation, eine Komposition als Graffiti auszuweisen, dürfte für jede und jeden eine andere gewesen sein. Wahrscheinlich, weil er oder sie die anonym auf Wände, Züge oder andere Stellen im öffentlichen Raum gesprühten, mit fetten Markern geschriebenen Wörter, Tags, Symbole oder Sprüche interessant, verstörend oder aussagekräftig fand und sie ideell, mithin strukturell in die musikalische Konzeption hat einfließen lassen.

Sendung: hr2-kultur, "Konzertsaal", 16.12.2021, 20:04 Uhr.