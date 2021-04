Einst galt der Pianist Friedrich Gernsheim als Wunderkind. 1850 gibt er mit elf Jahren sein Debut auf der großen Konzertbühne in Frankfurt am Main.

Dort verbringt der in Worms geborene Musiker auch einen Teil seiner Kindheit. Gernsheim wird gefeiert und macht Karriere als Pianist, Komponist und Dirigent. Im Nationalsozialismus werden seine Werke verboten, und die Musik von Friedrich Gernsheim gerät in Vergessenheit. In den vergangenen Jahren entdeckten zahlreiche Musiker*innen seine Werke wieder: Lieder, Sonaten, Streichquartette oder auch Werke für Klavier. Eine Auswahl unterschiedlicher Kompositionen erklingt im »Konzertsaal« in hr2-kultur.Musik von Friedrich Gernsheim - Ausschnitte aus seinem Briefwechsel mit Johannes Brahms.

Weitere Informationen Informationen zum Aktionstag Kulturschaffende in ganz Hessen gehen auf Spurensuche und präsentieren gemeinsam einen "Tag für die Literatur und die Musik". Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Konzertsaal", 30.05.2021, 20:04 Uhr.