Kein Finale des Beethoven-Jubiläumsjahres, sondern Auftakt für die Verlängerung - nicht nur in der ARD, sondern auch bei vielen europäischen Nachbarn. Die Umstände verlangen ein geändertes Programm, es bleibt aber eine festliche Würdigung des Jubilars.

West-Eastern Divan Orchestra

Leitung und Klavier: Daniel Barenboim



Ludwig van Beethoven:

3. Klavierkonzert c-Moll op. 37

5. Sinfonie c-Moll op. 67



(Übertragung aus dem Opernhaus Bonn)

Corona hat alles verändert! Im letzten Jahr, am 16. Dezember 2019, fand in der Bonner Oper ein großes Festkonzert zum Auftakt des Beethoven-Jubiläumsjahres statt, das auch in hr2-kultur zu hören war. Am 17. Dezember 2020, an Ludwig van Beethovens 250. Tauftag, sollte mit der Aufführung der 9. Sinfonie unter der Leitung von Daniel Barenboim das ereignisreiche Festjahr zu Ende gehen. Doch da durch die Corona-Pandemie zahlreiche Veranstaltungen nicht stattfinden konnten, markiert das Festkonzert jetzt mit verändertem Programm den Start in eine verlängerte Beethoven-Jubiläums-Ära. Eins aber bleibt: im Zentrum dieses Konzerts steht der Gedanke, dass Beethoven seine musikalische Stimme erhob, um der Zuversicht eines friedlichen und freudevollen menschlichen Miteinanders Ausdruck zu verleihen. Seine Musik ist ein Appell an die Menschheit und gründet in der Überzeugung, dass uns alle ein moralischer Kern zum Miteinander verbindet.

Sendung: hr2-kultur, "Konzertsaal", 17.12.2020, 20:04 Uhr.