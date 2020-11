Allen Widrigkeiten zum Trotz werden die Wiener Philharmoniker wieder im goldglänzenden und prächtig mit Blumen geschmückten Großen Saal des Wiener Musikvereins das Neue Jahr begrüßen. Traditionell werden sich die Wiener Musiker wieder schwungvoll und mit perfektem Orchesterklang den Werken der Strauß-Familie widmen, ergänzt um einige Raritäten anderer Komponisten wie Franz von Suppé, Carl Zeller oder Carl Millöcker.

Wiener Philharmoniker

Leitung: Riccardo Muti



Suppé: Marsch aus der Operette "Fatinitza"

J. Strauß (Sohn): Schallwellen Walzer op. 148

J. Strauß (Sohn): Niko Polka op. 228

Josef Strauß: Polka "Ohne Sorgen" op. 271

Zeller: Grubenlichter Walzer

Millöcker: Galopp "In Saus und Braus"

Suppé: Ouvertüre zur Operette "Dichter und Bauer"

Karel Komzák: Walzer "Bad’ner Mad’ln" op. 257

Josef Strauß: Margherita Polka op. 244

J. Strauß (Vater): Venezianischer Galopp op. 74

J. Strauß (Sohn): Frühlingsstimmenwalzer op. 410

J. Strauß (Sohn): Polka-française "Im Krapfenwald'l" op. 336

J. Strauß (Sohn): Neue Melodien Quadrille op. 254

J. Strauß (Sohn): Kaiser-Walzer op. 437

J. Strauß (Sohn): Polka "Stürmisch in Lieb und Tanz" op. 393



(Übertragung aus dem Großen Saal des Wiener Musikvereins, auch in 5.1 Surround)

Nach zwei Neulingen in den letzten beiden Jahren, steht mit Riccardo Muti zum Beginn von 2021 ein Routinier am Pult: seit 1993 hat der italienische Dirigent bereits fünfmal das weltweit beliebte Neujahrskonzert dirigiert, nun hat Muti zum sechsten Mal die Ehre im Wiener Musikverein bei diesem Ereignis dabei zu sein. Dabei ist es der Wunsch der Wiener Philharmoniker, nicht nur musikalisch wertvolle Interpretationen der Meisterwerke dieses Genres anzubieten, sondern auch darüber hinaus als musikalische Botschafter Österreichs einen von Hoffnung, Freundschaft und Frieden geprägten Neujahrsgruß an die ganze Welt zu richten - in hr2-kultur können Sie wieder dabei sein.





