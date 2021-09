Avancierte, experimentelle Tonkunst prägt die "Donaueschinger Musiktage", das 1921 gegründete und weltweit älteste Festival für Neue Musik am Rande des Schwarzwalds. In den 1990er Jahren gesellt sich die Klangkunst dazu.

Eine Sendung von Stefan Fricke



Abgesehen von vereinzelten Environments zuvor präsentieren die Donaueschinger Musiktage erstmals 1993 mehrere Klanginstallationen. Sie verteilen sich in Innen-, Außen-, Natur- und Imaginär-Räumen der Stadt. Im Programmheft steht dazu: "Es handelt sich um Arbeiten, die Räume neu definieren, sowohl visuell als auch akustisch, die die Bewegung des Rezipienten im Raum als wesentliches konstituierendes Element integrieren, die verschiedene Künste miteinander verzahnen, intermediär arbeiten, die lineare Ausrichtung der Sinne aufheben und damit auf spezielle Weise Raum bilden."

Seither sind Klangkunstarbeiten bei den Musiktagen in jedem Jahre zugegen und geben dieser artifiziellen Artikulationsform, die zwischen den Stühlen von neuer Musik und bildender Kunst sitzt, jährlich am dritten Oktoberwochenende ein wichtiges Forum. Und das überaus erfolgreich, so dass andere Festivals mit der Integration der oft verspöttelten Klangkunst nachziehen. Anlässlich hundert Jahre Donaueschinger Musiktage 2021 zieht hr2-kultur Bilanz über diese Geschichte in der Geschichte der Neuen Musik.

