Am 24. Dezember 2021 würde Mauricio Kagel, einer der großen Neuerer der Musik, neunzig Jahre alt.

Mit seinem Unterricht in der Klasse für "Neues Musiktheater" an der Kölner Musikhochschule (1974-1996) hat er zahlreiche Komponistinnen und Komponisten geprägt. Der Basler Musikerfinder Daniel Weissberg (* 1954) hat bei ihm studiert und als sein zeitweiliger Assistent vertiefte Einblicke in Kagels Denken und die Reflexion des eigenen Schaffens gewonnen. In seiner eigenen Entwicklung sieht Weissberg eine Nähe zu Kagel auch in Bereichen, die äußerlich kaum etwas mit ihm zu tun haben.

Sendung: hr2-kultur, "Neue Musik", 16.12.2021, 21:30 Uhr.