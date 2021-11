Am 24. Dezember 2021 würde Mauricio Kagel, einer der großen Neuerer der Musik, neunzig Jahre alt.

Mit seinem Unterricht des "Neue Musiktheaters" an der Musikhochschule Köln (1974-1996) hat er zahlreiche Komponistinnen und Komponisten geprägt. Der 1955 in Köln geborene Klangkünstler Johannes S. Sistermanns kam zunächst als Darsteller in die Klasse und wirkte bei Uraufführungen der Kagel-Studierenden Manos Tsangaris, Carola Bauckholt und Chris Newman mit. Dann wurde Sistermanns selbst Schüler von Mauricio Kagel. Dessen Bild-, Klang- und Raumempfinden sowie die unmittelbaren persönlichen Begegnungen mit dem Lehrer haben markante Spuren in Sistermanns‘ Ästhetik gezeichnet.

Sendung: hr2-kultur, "Neue Musik", 23.12.2021, 21:30 Uhr.