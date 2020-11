Kunstmusik trifft auf Pop: Die klassische "Band" Spark kennt musikalisch keine Grenzen und führte bei den Kasseler Musiktagen 2020 einmal drei andere "Bs" zusammen: Bach, Berio und die Beatles.

Spark - die klassische Band:

Andrea Ritter, Blockflöte

Daniel Koschitzki, Blockflöte und Melodica

Stefan Balazsovics, Violine und Viola

Victor Plumettaz, Violoncello

Christian Fritz, Klavier



Cantiamo Piccolo

Leitung: Andreas Cessak



Bach - Berio - Beatles

Eine Hommage an musikalische Heroen



• Bach: Choral "Wachet auf, ruft uns die Stimme" BWV 140, Arrangement: Ritter/Fritz

• Christian Fritz (*1988): "Triple B" und "Neo Largo" (nach dem 2. Satz Largo aus Johann Sebastian Bachs Konzert für Cembalo f-Moll BWV 1056)

• Victor Plumettaz (*1986): The Eternal Second (nach dem 1. Satz Präludium aus Christoph Graupners Monatliche Clavier Früchte - Oktober)

• John Lennon/Paul McCartney: "Norwegian Wood", Arrangement: Koschitzki

• Bach: Konzert a-Moll BWV 1065

• Berio: Wasserklavier für Klavier solo

• Sebastian Bartmann (*1979): d minor (nach Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge d-Moll BWV 851)

• John Lennon/Paul McCartney: "Michelle", Arrangement: Peter Breiner (2. Satz aus Peter Breiners Beatles Concerto Grosso Nr. 4), "Lucy in the Sky With Diamonds", Arrangement: Fritz und "Help!", Arrangement: Peter Breiner (5. Satz aus Peter Breiners Beatles Concerto Grosso Nr. 2)

• Sebastian Bartmann: B(e) to B€



(Aufnahme vom 31. Oktober 2020 aus der documenta-Halle Kassel)

Johann Sebastian Bach als Urvater der klassischen Kunstmusik, Luciano Berio als einen der prägendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und die Beatles als Titanen der Popmusik: So verschieden diese drei Klangwelten zunächst erscheinen mögen, sie eint der Geist des Visionären, ein Ausdruck subtiler Sinnlichkeit und das Flair beständiger Neugier. Und genau darin liegt der Reiz für die Musikerinnen und Musiker von "Spark", die es genießen, sich immer wieder neu zu erfinden und zu hinterfragen. In enger Zusammenarbeit mit Nick und Clemens Prokop, die unter dem Namen "trust your ears" weltweit mediale Konzertinszenierungen gestalten, wurde bei ihrem Auftritt in der documenta-Halle Kassel dazu ein sinnlicher Rahmen geschaffen: In pandemie-bedingter, sicherer Distanz voneinander, aber dennoch in Gemeinschaft, wurde das Publikum bereits im Foyer von Renaissance-Chorklängen empfangen - gesungen von "Cantiamo Piccolo", dem Kammerchor der Universität Kassel.

