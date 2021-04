Palestrina: "Pater noster", "Pange lingua" und "Ego sum panis vivus" (The Sixteen / Harry Christophers)



Schütz: "Si non humiliter sentiebam", "Speret Israel in Domino" und "Cantate Domino canticum novum" (Magnificat / Philip Cave)



Schronen: Cantate Domino (Kammerchor "I Vocalisti" / Hans-Joachim Lustig)



Mendelssohn: Jauchzet dem Herrn, alle Welt op. 69 Nr. 2 (Kammerchor Stuttgart / Frieder Bernius)



Schubert: Der 23. Psalm D 706 (Camerata Musica Limburg / Andreas Frese, Klavier / Jan Schumacher)



Mendelssohn: Adspice Domine op. 121 (Camerata Musica Limburg / Jan Schumacher)



Traiger: Noch im Schlaf - Vom Gesang der Gesänge (MDR-Rundfunkchor / Howard Arman)



Arman: Seine Linke liegt unter meinem Haupt, und seine Rechte herzet mich (MDR-Rundfunkchor / MDR-Sinfonieorchester / Howard Arman)

Die nächsten Ausgaben von "Stimmenreich" mit Tabea Dupree hören Sie am 23. Juni um 21:00 Uhr.

Sendung: hr2-kultur, "Stimmenreich", 02.06.2021, 21:00 Uhr.