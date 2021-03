Mit der siebten Sinfonie von Dmitrij Schostakowitsch und einem Gespräch, das Tabea Dupree mit Klaus Mäkelä geführt hat.

Außerdem hören wir Musik von Antonín Dvorák und Anatolij Ljadow. Und wir stellen das Violoncello da spalla vor, das Sergey Malov im Barock-plus-Konzert gespielt hat.

Violoncello da spalla

Sergey Malov Bild © Julia Wesely

Es klingt wie ein Cello - fast. Und es sieht aus wie ein Cello - beinahe. Etwas zu wenig Körper oder Volumen hat das Spielgerät. Aber es ist ein Cello, ein Violoncello da spalla. Ein Miniaturcello, das ein wenig so wie eine Gitarre an einem Gurt um den Hals gehängt und dann vor der Schulter bzw. der Brust gespielt wird. Es ist das Instrument, auf dem Johann Sebastian Bach möglicherweise seine Cello-Suiten selbst gespielt hat. Bis weit in die frühe Klassik war das Violoncello da spalla verbreitet. Der russische Barockgeiger Sergey Malov ist einer der ganz wenigen Meister dieses Instruments.



Am 29. Januar war er zu Gast beim hr-Sinfonieorchester und spielte auf dem Violoncello da spalla das siebte Cellokonzert von Luigi Boccherini. Für das erste Violinkonzert Mozarts griff er dann noch zur "normalen" Geige. Und der Cembalist und Dirigent Andrea Marcon leitete das hr-Sinfonieorchester außerdem noch in einer Sinfonie von Joseph Martin Kraus.

Die "Leningrader" mit Klaus Mäkelä

Klaus Mäkelä Bild © Heikki Tuuli

Anfang November 2019 war der Dirigent Klaus Mäkelä zu Gast beim hr-Sinfonieorchester. Es war das zweite Mal, dass Mäkelä das hr-Sinfonieorchester dirigierte, und sein erster Auftritt in der Alten Oper Frankfurt. Mitgebracht hatte er die siebte Sinfonie von Dmitrij Schostakowitsch, das Werk, mit dem Schostakowitsch 1941 seinen Weltruhm als Sinfoniker gründete. Sie entstand in Teilen im belagerten, von deutschen Truppen eingeschlossenen Leningrad. Und sie war bereits zu einer Legende geworden, bevor sie fertiggestellt war. Nach seiner Evakuierung aus Leningrad vollendete Schostakowitsch die Sinfonie in Kuibyschew. Dort wurde sie auch 1942 uraufgeführt.



Tabea Dupree hat sich 2019 mit Klaus Mäkelä zum Gespräch getroffen.

