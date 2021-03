Mit Musik von Tschaikowsky, einem Klavierkonzert von Mozart und dem „Don Quixote“ von Richard Strauss mit Máte Szücz und László Fenyö als Solisten, die auch im Interview zu hören sind.

Das hr-Sinfonieorchester mit Solist*innen der Kronberg Academy

hr2-kultur sendet die Aufzeichnung der Konzerte am 16. Februar um 20:04 Uhr.

Mairead Hickey Bild © Santiago C. Valencia

Die Kronberg Academy ist eine internationale Exzellenz-Schmiede. Zahlreiche Geiger, Bratschisten und Cellisten, die heute als Solisten auf den großen Konzertpodien der Welt zu Hause sind, haben in Kronberg studiert oder in Meisterklassen im Taunus wichtige künstlerische Impulse empfangen. Auch die Dozenten-Liste der Academy liest sich wie ein „Who is Who“ der internationalen Musikwelt. Der große deutsche Dirigent Christoph Eschenbach gehört dazu.



Am 4. Februar hat Christoph Eschenbach im hr-Sendesaal zwei Konzerte des hr-Sinfonieorchesters dirigiert, bei denen sich insgesamt vier Solist*innen der Kronberg Academy in Werken von Haydn, Bruch und Bartók präsentierten: der Cellist Santiago Cañón Valencia, die Geigerin Mairéad Hickey, der Geiger Stephen Waarts und der Cellist Ivan Karizna.

"Don Quixote" mit Máté Szücz und László Fenyö

Richard Strauss, 1888 Bild © picture-alliance/dpa

Im "Don Quixote" von Richard Strauss stellt das Solo-Cello eine bekannte Figur dar: den Ritter von der traurigen Gestalt. Don Quixote hat so viele Ritterromane gelesen, dass er beschließt, selbst ein Ritter zu werden. In verrosteter Rüstung zieht er los, um gegen Riesen und Ungeheuer zu kämpfen. Rauschende Windmühlenflügel, blökende Hammel, wandernde Büßer, reitende Pfaffen, Stürze vom Pferd, ein einschlafender Knappe. All das hat Richard Strauss in seiner Tondichtung musikalisch umgesetzt.



Als Instrumentalstimmen des fahrenden Ritters und seines Knappen reisen das Solo-Cello als Don Quixote sowie die Solo-Bratsche als Sancho Pansa. Das sind in unserer Aufnahme László Fenyö und Máté Szücz. Für Máté Sücz war es das Abschiedskonzert vor seinem Wechsel zu den Berliner Philharmonikern. Und auch László Fenyö verließ wenig später das hr-Sinfonieorchester und übernahm eine Professur in Karlsruhe.



Im Interview sprechen die beiden darüber, was es heißt, aus dem Orchester heraus Soli zu spielen und was der "Don Quixote" für ein Werk ist.

Die Musiken

Strawinsky Scherzo à la russe (Susanna Mälkki)

Tschaikowsky Francesca da Rimini (Joshua Weilerstein)

Mozart Klavierkonzert C-Dur KV 467 (Lars Vogt / Paavo Järvi)

R. Strauss Don Quixote op. 35 (Hugh Wolff)

Dvorák Rondo g-Moll op. 94 (Heinrich Schiff, Violoncello / Roland Boer)

Sendung: hr2-kultur, "Treffpunkt hr-Sinfonieorchester", 13.02.2021, 10:04 Uhr.