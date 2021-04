Mit Musik von Bach, der Symphonie espagnole von Edouard Lalo und der achten Sinfonie von Antonín Dvorák, über die der Dirigent Manfred Honeck im Interview spricht.

Dvoráks Achte mit Manfred Honeck

Manfred Honeck Bild © Felix Broede

Die achte Sinfonie von Antonín Dvorák ist ein strahlendes Werk mit vielen poetischen Momenten. Dvorák komponierte es auf seinem Sommerlandsitz. Naturhaft-lyrische Stimmungsbilder stehen neben bewegt-tänzerischen Abschnitten. Die Sinfonie ist durch und durch böhmisch, böhmischer geht es kaum. Ihre Uraufführung erlebte Dvoráks Achte am 2. Februar 1890 im Rudolfinum in Prag, am 7. November desselben Jahres leitete der Komponist übrigens selbst auch eine Aufführung in einem Museumskonzert in Frankfurt.



Im März 2015 stand sie auf dem Programm der hr-Sinfoniekonzerte mit Manfred Honeck. Mit ihm unterhielt sich damals Natascha Pflaumbaum.

Die Musiken

Sibelius "Lemminkäinens Rückkehr" aus der "Lemminkäinen Suite" op. 22 (Klaus Mäkelä)

Bach 1. Klavierkonzert d-Moll BWV 1052 mit einer Kadenz von Johannes Brahms (Igor Levit / Andrew Manze)

Lalo Symphonie espagnole d-Moll op. 21 (Christian Tetzlaff, Violine / Hugh Wolff)

Dvorák 8. Sinfonie G-Dur op. 88 (Manfred Honeck)

Bach Sinfonia aus der Kantate "Am Abend aber desselbigen Sabbats" BWV 42 (Ton Koopman)

Sendung: hr2-kultur, "Treffpunkt hr-Sinfonieorchester", 28.02.2021, 10:04 Uhr.