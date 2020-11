Ein musikalisches Bankett aus Lautenliedern kredenzten der Countertenor Valer Sabadus und Lautenist Johannes Ötzbrugger bei den Kasseler Musiktagen 2020 - und hatten mit englischen, französischen, spanischen und italienischen Liedern ein wahrlich europäisches Programm zusammengestellt.

Valer Sabadus, Countertenor

Johannes Ötzbrugger, Laute / Theorbe

Anonym: Sta notte mi sognava

Pierre Guédron (ca.1570-1620): Si le parler et le silence

John Dowland (1563-1626): Lady, If You So Spite Me, "Preludium" und "Robin" für Laute solo

Guillaume Tessier (ca.1540-1582): In a Grove Most Rich of Shade

John Dowland: "Say, Love, If Ever Thou Didst Find" und "In Darkness Let Me Dwel"

Giovanni Girolamo Kapsberger (ca.1580-1651): Toccata und Gagliarda für Laute solo

Domenico Maria Melli (Frühes 17. Jh.): Se di farmi morire

Anonym: Passava Amor su arco desarmado

John Dowland: "A Fancy" und "Lachrimae" für Laute solo, "Far From Triumphing Court"

Daniel Bacheler (1572-1619): To Plead My Faith

Anthony Holborne (ca.1545-1602): My Heavy Sprite

Robert De Visée (ca.1660-1732): Prélude und Chaconne für Theorbe solo

Henry Purcell (1659-1695): Music For a While

Giulio Caccini (1551-1618): Amarilli mia bella

(Aufnahme vom 30. Oktober 2020 aus der documenta-Halle)

"Ausgewählte erlesene Lieder der hervorragendsten englischen, französischen, spanischen und italienischen Komponisten" sind in der Sammlung "A Musicall Banquett" Robert Dowlands zu finden. Natürlich gehören zahlreiche Lieder und Lautenwerke seines Vaters John Dowland zu dieser Sammlung - aber auch heute kaum mehr bekannter Komponisten wie Pierre Guédron, Guillaume Tessier und Anthony Holborne.

Zur Einstimmung auf das Duo-Konzert sang der Kammerchor der Kasseler Universität "Cantiamo Piccolo" Musik aus der Renaissance. Denn in Zusammenarbeit mit Nick und Clemens Prokop, die unter dem Namen "trust your ears" weltweit mediale Konzertinszenierungen gestalten, wollten die Organisatoren der Kasseler Musiktage sinnliche Rahmen für ihre Veranstaltungen schaffen, um Corona - in sicherer Distanz voneinander, aber dennoch in Gemeinschaft - zu trotzen.

