1971 ändert sich in Sachen zeitgenössische Musik so einiges in Witten an der Ruhr. Der institutionell in Köln ansässige Westdeutsche Rundfunk (WDR) übernimmt nach einigen Jahren der Beratung die heute renommierten Wittener Tage für Neue Kammermusik.

Willy Giefer (1930-2020): "Pro - Kontra" (1970)

Ensemble "trial and error"

Leitung: Bojidar Dimov



Paul-Heinz Dittrich (1930-2020): "Begegnung" für neun Spieler (1970)

Ensemble "trial and error"

Leitung: Bojidar Dimov



Alfred Schnittke (1938-1998): "Serenade" (für fünf Musiker) (1968)

Ensemble Musiques Nouvelles Brüssel

Leitung: Pierre Bartholomée



Christian Wolff (* 1934): "Play" für variable Besetzung (1968)

Ensemble Neue Horizonte Bern



Roland Moser (*1943): "Heine-Lieder" (1971)

Jolando Rodio, Singstimme

Rudolf Jürgen Bartsch, Sprechstimme

Urs Peter Schneider, Klavier



Als "stille Opposition gegen kulturelle Willkür" gründet der in Witten wirkende Komponist, Pädagoge, Pianist und Dirigent Robert Ruthenfranz 1936 in der Stadt an der Ruhr ein Musikwochenende mit zeitgenössischen Werken. Doch ganz so oppositionell ist Programmgestaltung des Festivals, das inklusive 1943 nahezu jedes Jahr stattfindet, nicht. 1947 wiederbelebt Ruthenfranz sein Festival; allerdings erst ab 1960 haben die Musiktage einen jährlich wiederkehrenden Rhythmus.

1968 findet Ruthenfranz in Wilfried Brennecke, Kammermusikredakteur beim WDR, einen wichtigen Berater. Und Brennecke, der nach Ruthenfranz‘ Tod im November 1970 die künstlerische Leitung der Wittener Tage für Neue Kammermusik übernimmt, entwickelt das Festival zwischen 1971 und 1989 zu einem der Topspielorte Neuer Musik, den sein Nachfolger Harry Vogt weiter ausgebaut hat.



Sendung: hr2-kultur, "Konzertsaal", 25.11.2021, 20:04 Uhr.